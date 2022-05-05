ТАССЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубляПо данным на 16:35 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 0,21%, до 66,16 рубля, курс евро находился на уровне 69,8 рубля (-0,91%).ТАССКурс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10.11 мск уменьшается на 7 копеек, достигнув 66,23 руб., а евро- на 49 копеек, до 69,95 руб., пишет портал РИА Новости, ссылаясь на данные Мосбиржи.Banki LoansК 10:59 мск доллар торговался по 66,19 рубля, теряя 11 копеек, евро — по 70,13 рубля, снижаясь на 31 копейку.ForbesВ результате на российском валютном рынке продолжается инерционный рост курса рубля к доллару и евро.ПРАЙМЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВНТВЛенТВ24Daily MoscowМосква 24РЕН ТВРадио Комсомольская правдаКомсомольская правдаКапитал страныKazanfirst.ruГазета.RuИзвестияНовости НовомосковскаRTVIZAB.RUИглинские вестиLife.ruПетербургский дневникИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейSolenka.info62ИНФОЯмал-МедиаПодробнее о событииКурс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 годаЭкономика сегодня03:43Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,24 рубля, евро — до 70,07 рубляРИА Новости09:42Доллар на Мосбирже упал ниже 66 рублейКМВ Новости03:22На открытии торгов стоимость доллара составила 66,6 рублей, евро — 70 рублейКоммерсантъ03:40ЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубляТАСС09:47Доллар упал ниже 66 рублейМосковский Комсомолец03:14Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые за два годаФАНвчера в 11:14Показать ещёОценить4,1KПоделиться