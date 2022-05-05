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ЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубля

По данным на 16:35 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 0,21%, до 66,16 рубля, курс евро находился на уровне 69,8 рубля (-0,91%).
ТАСС
Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10.11 мск уменьшается на 7 копеек, достигнув 66,23 руб., а евро- на 49 копеек, до 69,95 руб., пишет портал РИА Новости, ссылаясь на данные Мосбиржи
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К 10:59 мск доллар торговался по 66,19 рубля, теряя 11 копеек, евро — по 70,13 рубля, снижаясь на 31 копейку.
Forbes
В результате на российском валютном рынке продолжается инерционный рост курса рубля к доллару и евро.
ПРАЙМ

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Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
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На открытии торгов стоимость доллара составила 66,6 рублей, евро — 70 рублей
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ТАСС09:47
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