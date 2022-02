Продюсеры анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные 2» (Spider-Man: Across the Spider-Verse — Part One) Фил Лорд и Кристофер Миллер в подкасте Happy Sad Confused рассудили о том, возможно ли появление связи между мультфильмом и киноселенной Marvel с её концепцией мультивселенной, показанной в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home).