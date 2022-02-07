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ЦБ понизил курс доллара на 8 февраля до 75,68 рубля

Банк России установил на 8 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 75,6806 рубля, что на 37,03 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС
По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,03 коп.
Финмаркет
Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилен в понедельник, свидетельствуя о спросе на рублевые активы.
ПРАЙМ
Официальный курс евро регулятор понизил на 59,82 копейки, до 86,5181 рубля.
ТАСС

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Доктор экономических наук назвал оптимальный курс доллара
Свободная Пресса01:26
Курс доллара снизился до 75,32 рубля, курс евро — до 86,03 рубля
REGNUM00:08
ЦБ РФ установил на 8 февраля курсы иностранных валют к рублю
АК&Мвчера в 06:21
Курсы валют ЦБ РФ на 7 февраля: 75,6806 руб/доллар США и 86,5181 руб/евро
SIA.ruвчера в 06:00
ЦБ понизил курс доллара на 8 февраля до 75,68 рубля
ТАССвчера в 04:51
Официальный курс евро на вторник снизился на 60 копеек, до 86,52 рубля
РИА Новостивчера в 05:00
ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 86,5181 руб
Финмаркетвчера в 04:47

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