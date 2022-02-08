Какие ожидания на следующую неделю Продолжающаяся зимняя Олимпиада и, соответственно, небольшой перерыв в эскалации напряженности, а также рекордные показатели цен на энергоносители могут в совокупности помочь рублю отыграть у доллара еще 1–2 рубля.