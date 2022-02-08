ТАССЦБ понизил курс доллара на 9 февраля до 75,3 рубляБанк России установил на 9 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 75,3042 рубля, что на 37,64 копейки ниже предыдущего показателя.ТАССЕвро продемонстрировал рост на 4,25 копейки — до 86,31 рубля, следует из данных торговой площадки.ФАНКакие ожидания на следующую неделю Продолжающаяся зимняя Олимпиада и, соответственно, небольшой перерыв в эскалации напряженности, а также рекордные показатели цен на энергоносители могут в совокупности помочь рублю отыграть у доллара еще 1–2 рубля.Инвест-ФорсайтДоллар и евро незначительно дорожали в начале торгов.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтФАН9111.ruЭкономика сегодняРБК ИнвестицииПодробнее о событииЦентробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валютЭкономика сегодня05:46Официальный курс евро на среду снизился на 63 копейки, до 85,89 рубляРИА Новости05:30ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 февраля - 85.8920 рубАК&М05:20Курсы валют ЦБ РФ на 8 февраля: 75,3042 руб/доллар США и 85,8920 руб/евроSIA.ru06:00Курс валют на завтра: ЦБ сообщил о продолжении пике доллара и евроСвободная Пресса05:24ЦБ понизил курс доллара на 9 февраля до 75,3 рубляТАСС05:18ЦБ РФ установил курс евро с 9 февраля в размере 85,892 рубФинмаркет05:08Показать ещёОценить2Поделиться