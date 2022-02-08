Будьте в Плюсе

ЦБ понизил курс доллара на 9 февраля до 75,3 рубля

Банк России установил на 9 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 75,3042 рубля, что на 37,64 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС
Евро продемонстрировал рост на 4,25 копейки — до 86,31 рубля, следует из данных торговой площадки.
ФАН
Какие ожидания на следующую неделю Продолжающаяся зимняя Олимпиада и, соответственно, небольшой перерыв в эскалации напряженности, а также рекордные показатели цен на энергоносители могут в совокупности помочь рублю отыграть у доллара еще 1–2 рубля.
Инвест-Форсайт
Доллар и евро незначительно дорожали в начале торгов.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют
Экономика сегодня05:46
Официальный курс евро на среду снизился на 63 копейки, до 85,89 рубля
РИА Новости05:30
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 февраля - 85.8920 руб
АК&М05:20
Курсы валют ЦБ РФ на 8 февраля: 75,3042 руб/доллар США и 85,8920 руб/евро
SIA.ru06:00
Курс валют на завтра: ЦБ сообщил о продолжении пике доллара и евро
Свободная Пресса05:24
ЦБ понизил курс доллара на 9 февраля до 75,3 рубля
ТАСС05:18
ЦБ РФ установил курс евро с 9 февраля в размере 85,892 руб
Финмаркет05:08

Интересное

Биатлонист Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022 в Пекине

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине.
RT на русском04:51

Песков сообщил, что конкретные сроки визита Путина в Турцию пока не утверждены

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не утверждены.
Комсомольская правда05:25

Премьер Мишустин утвердил выдачу электронных свидетельств о смерти в России с 1 марта

Россияне с 1 марта 2022 года смогут получать электронные свидетельства о смерти по всей стране, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Российская газета».
Lenta.ru20:35

В Санкт-Петербурге прошли обыски из-за некачественной уборки снега в городе

В Санкт-Петербурге 8 февраля прошли обыски в жилкомсервисах и дорожных организациях из-за некачественной уборки снега в городе.
Известия05:00

Песков заявил об энергичной работе правительства по решению проблемы высокой инфляции

Высокая инфляция является общемировым трендом, российское правительство работает энергично над решением данной проблемы.
RT на русском05:53

«Сбер» потерял за месяц более 100 млрд рублей из-за обвала рынков

В январе ценные бумаги на балансе «Сбера» обесценились на 104,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на оценку НКР.
Forbes01:04

Байден пообещал остановить запуск «Северного потока-2» при вторжении России на Украину

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину.
Lenta.ru16:08

FT: Путин пообещал Макрону вывести российские войска из Белоруссии после совместных учений

Как стало известно инсайдерам, российский лидер заявил своему коллеге, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля.
Lenta.ru02:48

В Красноярском крае тело депутата Андрея Шалько нашли с огнестрельным ранением

Депутат Новоселовского районного совета Красноярского края Андрей Шалько найден мертвым: по предварительной информации, на его теле обнаружено огнестрельное ранение.
Lenta.ru00:18

Отряд кораблей ВМФ России совершает переход из Средиземного моря в Чёрное для учений

«Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях», — заявили в оборонном ведомстве.
RT на русском04:54