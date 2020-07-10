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ТАССТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 10 июля до 70,88 рубля

Банк России установил на 10 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,88 рубля, что на 35,79 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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ЦБ понизил курс доллара на 10 июля до 70,88 рубля

ТАСС9 июля в 06:22

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 71,2298 руб., курс евро - 80,2689 руб

Финмаркет02:22

Выплаты дивидендов «Лукойла» и «Газпрома» потянут рубль вниз

Свободная Прессавчера в 11:31

Банк России установил курсы валют на выходные

Росбалтвчера в 07:32

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля

ПРАЙМвчера в 06:22

Официальный курс доллара вырос на 35 копеек, евро — снизился на 14

Банки.рувчера в 06:21

ЦБ: курс доллара на выходные вырос

Телеканал 360°01:56
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Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM01:50
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Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета23:08
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газетавчера в 11:19
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