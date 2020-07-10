Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года

До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.