Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 10 июля до 70,88 рубля
Банк России установил на 10 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,88 рубля, что на 35,79 копейки ниже предыдущего показателя.
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Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Единоборства
Ян и Алдо показали одинаковый вес перед турниром UFC 251
По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес — 61,2 кг. Ян и Алдо оспаривают вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor вчера в 04:10
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news вчера в 05:46
Здоровье
Эндокринолог Гусова сообщила, кому шоколад нужно есть обязательно
Люди, занимающиеся активной умственной деятельностью, должны есть шоколад, рассказала РИА Новости Залина Гусова.
iReactor вчера в 00:34
Общество
Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
РБК 00:29
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Evo-rus.com вчера в 01:41
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы.
Известия вчера в 10:09
Политика
Раскрыта судьба Курил после изменения Конституции России
Россия и Япония могут прекратить ведение хозяйственной деятельности на Южных Курилах после принятия поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ.
URA.Ru вчера в 22:42
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Минимизировать потребление насыщенных жиров предписывали людям с диагнозом семейная гиперхолестеринемия в течение десятилетий.
Live24 08 июля в 05:25
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Известия вчера в 06:18
Армия и оружие
Британский самолет провел многочасовую разведку у границ России
Взгляд.ру вчера в 14:22
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс вчера в 10:22
Происшествия
За фейк про убийцу жителю Сахалина грозит 5-миллионный штраф
Выяснилось, что на фото 23-летний житель Корсаковского района Орловской области. Он никогда не имел проблем с законом.
Ореанда-Новости 01:38
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно – риском развития бактериальных осложнений.
Известия 00:13
Футбол
Зинедин Зидан: «Если судья ставит пенальти, значит это пенальти»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу судейства в последних играх мадридцев.
Спорт-Экспресс 01:36
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39