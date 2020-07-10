Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ повысил курс доллара на 11-13 июля до 71,23 рубля

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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля

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Выплаты дивидендов «Лукойла» и «Газпрома» потянут рубль вниз

Свободная Прессавчера в 11:31
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

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Происшествия

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Российская газета 09:41
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Происшествия

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РИА Новости 08:26
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
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Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

Lenta.ru 09:00
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
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Шоу-бизнес

Фото: Необычайно тонкая талия Playboy-модели удивила Сеть

Интернет-пользователи обсуждают необычно тонкую талию на фотографии модели Playboy Ясмин Сантос, которую она выложила на своей странице в Instagram.
РЕН ТВ 09:52
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Авто

АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada

По информации издания, новый руль уже запатентован.
Лезги газет вчера в 17:12
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Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

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Шоу-бизнес

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Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru вчера в 20:33
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55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области

55 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кировской области.
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Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
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Сервис Telegraph разблокировали в России

Издательский сервис для создания статей — telegra.ph разблокировали на территории России. Вслед за мессенджером Telegram.
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Энергетика

Украина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года

Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России.
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Юлия Савичева вспомнила сотрудничество с Максимом Фадеевым

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Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над немецким городом Дюльменом в районе Косфельда (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), в результате оба пилота погибли.
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Кудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
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Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года

Sony решила перенести премьеру экранизации Monster Hunter Пола Андерсона с 4 сентября на 23 апреля следующего года.
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В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть

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При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
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Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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Армия и оружие

Российские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем.
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Общество

Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
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Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

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