Экономика
ТАССЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля
Банк России установил на 10 января официальный курс доллара на уровне 61,234 рубля, что на 67,2 копейки ниже предыдущего показателя.
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Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
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Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Политика
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.
Общество
Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова
Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Политика
Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения
"У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", - приводит агентство слова Чон Ый Ёна.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Кино
«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией
Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Кино
HBO задумался о съемках сериала по мотивам фильма «Паразиты»
Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии «Золотой глобус», может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Общество
Меган Маркл покинула Великобританию
Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News. Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Общество
В Австралии из-за лесных пожаров погибли больше миллиарда животных
По данным на начало января, лесные пожары уничтожили в Австралии около 10-ти миллионов гектаров леса.
Спорт
WADA отправило в Спортивный арбитраж уведомление о споре с РУСАДА
В Спортивный арбитражный суд (CAS) направлено уведомление из Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Общество
В Кургане общество слепых обвиняют в выдаче просроченных подарков
В Курганской области инвалидам по зрению вручили новогодние подарки с просроченными конфетами и соком.