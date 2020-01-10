Банк России установил на 10 января официальный курс доллара на уровне 61,234 рубля, что на 67,2 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля

Общество Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.

Политика В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.

Политика Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения "У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", - приводит агентство слова Чон Ый Ёна.

Кино HBO задумался о съемках сериала по мотивам фильма «Паразиты» Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии «Золотой глобус», может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO.

Общество Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».

Общество Меган Маркл покинула Великобританию Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News. Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.