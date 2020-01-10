Экономика

ТАССТАССЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля

Банк России установил на 10 января официальный курс доллара на уровне 61,234 рубля, что на 67,2 копейки ниже предыдущего показателя.
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 10 января, в размере 68.0555 руб. против 69.3777 руб. на 1 января

АК&М00:56

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 206,3 млрд руб

Финмаркет02:28

ЦБ понизил курс доллара на 10 января до 61,23 рубля

ТАССвчера в 04:40

Центробанк понизил курс доллара на пятницу до 61,23 рубля

Московский Комсомолецвчера в 19:51

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля

ПРАЙМвчера в 04:37

Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 1,32 руб

Urbc.Ruвчера в 04:51
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки

RT на русском 01:19
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США предположили, что украинский самолет был сбит двумя ракетами

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Система охлаждения be quiet! Pure Rock 2 «начального уровня» подходит для процессоров с TDP до 150 Вт

iXBT.com 04:02
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Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.
РБК 04:11
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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 07 января в 02:58
Политика

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.
РИА Новости вчера в 05:39
Общество

Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова

Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова.
Российская газета 03:44
Происшествия

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

ТАСС 02:04
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com вчера в 17:40
Политика

Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения

"У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", - приводит агентство слова Чон Ый Ёна.
ТАСС 03:38
Экономика

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
REGNUM 02:43
Кино

«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией

Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Культуромания вчера в 01:20
Кино

HBO задумался о съемках сериала по мотивам фильма «Паразиты»

Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии «Золотой глобус», может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO.
Известия 03:51
Общество

Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Lenta.ru 03:35
Общество

Меган Маркл покинула Великобританию

Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News. Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.
Газета.Ru 03:39
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Происшествия

Школы и суды Москвы и Санкт-Петербурга эвакуируют из-за угрозы взрыва

Коммерсантъ 03:08
Армия и оружие

Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:35
Общество

В Австралии из-за лесных пожаров погибли больше миллиарда животных

По данным на начало января, лесные пожары уничтожили в Австралии около 10-ти миллионов гектаров леса.
Эхо Москвы вчера в 10:29
Спорт

WADA отправило в Спортивный арбитраж уведомление о споре с РУСАДА

В Спортивный арбитражный суд (CAS) направлено уведомление из Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
REGNUM вчера в 17:16
Армия и оружие

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС 03:52
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
REGNUM 03:11
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости вчера в 19:23
Космос

Стало известно меню первого космического экипажа Индии

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Инфорос 08 января в 07:36
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Известия вчера в 07:53
Общество

В Кургане общество слепых обвиняют в выдаче просроченных подарков

В Курганской области инвалидам по зрению вручили новогодние подарки с просроченными конфетами и соком.
REGNUM вчера в 11:24
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