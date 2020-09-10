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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 11 сентября до 75,53 рубля

Банк России установил на 11 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5274 рубля, что на 54,39 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

РИА Новостивчера в 06:25
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:20
РИАМО

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

РИАМО10 сентября в 04:05
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 12-14 сентября до 74,89 рубля

ТАССвчера в 06:16
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфаксвчера в 03:28
Фонтанка.Ру

Центробанк РФ опустил курсы евро и доллара на 63 копейки

Фонтанка.Рувчера в 06:48

Для пуска спутников в РФ станут использовать военную инфраструктуру

Правительство РФ дало разрешение на использование военной инфраструктуры для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Радио Sputnik04:30

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
РИА Новости06:32
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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