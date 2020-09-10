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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 11 сентября до 75,53 рубля

Банк России установил на 11 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5274 рубля, что на 54,39 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

РИА Новостивчера в 06:25
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:20
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркетвчера в 07:46
Фонтанка.Ру

Центробанк РФ опустил курсы евро и доллара на 63 копейки

Фонтанка.Рувчера в 06:48
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 12-14 сентября до 74,89 рубля

ТАССвчера в 06:16
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфаксвчера в 03:28

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия22:14
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia9 сентября в 05:12
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Аналитик Леонков назвал преимущества «второго пилота» Су-57 над ИИ США

Россия уже создала электронную систему для Су-57, которая выполняет функции "второго пилота", пока США пытаются внедрить искусственный интеллект в боевую авиацию, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Экономика сегоднявчера в 11:44
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новостивчера в 13:14
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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В Японии предлагают вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Как сообщает ToDay News Ufa, многие убеждены, что реакция российских властей на отставку является особым давлением на будущего нового премьера Японии, если страна сохранит свое мнение относительно японского подхода: «сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор».
ToDay News Ufaвчера в 10:36
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