ЦБ понизил курс доллара на 11 сентября до 75,53 рубля
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Банк России установил на 11 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5274 рубля, что на 54,39 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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