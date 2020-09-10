Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 11 сентября до 75,53 рубля

Банк России установил на 11 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5274 рубля, что на 54,39 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

РИА Новостивчера в 06:25
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 12-14 сентября до 74,89 рубля

ТАССвчера в 06:16
Фонтанка.Ру

Центробанк РФ опустил курсы евро и доллара на 63 копейки

Фонтанка.Рувчера в 06:48
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркетвчера в 07:46
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:20
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфаксвчера в 03:28

Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open
REGNUM01:24

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
614

Правительство Афганистана начнет сегодня переговоры с талибами

Делегация официальных властей Афганистана и представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" уже должны были приехать в столицу Катара, где сегодня начнётся первый этап переговоров.
Эхо Москвы01:09
1

Количество тестирований на грипп увеличили в столице

В Москве выросло число проводимых тестирований на грипп, чтобы не допустить заражения заболевших другими инфекциями, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО10 сентября в 11:00
41

Минобороны Польши сэкономило на модернизации танков Leopard 2

Польша, лишенная собственного танкостроения, пользуется немецкими танками Leopard 2. Недавно на 28-й Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2020 был представлен модернизированный польскими специалистами немецкий танк.
iReactor03:18

Коллекторы увидели рост выплат россиян по проблемным долгам

За июль общий объем просроченных розничных займов вырос на 4% и достиг 955,4 млрд руб. В начале августа Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что собираемость долгов с россиян практически вернулась к докризисному уровню.
РБК02:22
15

Microsoft прятала Xbox Series S на виду у публики, и никто этого не заметил

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) давал в июле несколько интервью, перед презентацией игр Microsoft для Xbox, и на полках позади него стояла та самая Xbox Series S. Официальный канал Xbox раскрыл этот розыгрыш, отметив: консоль настолько мала, что никто так и не обратил внимания на неё, расположенную на книжной полке.
3DNews03:42

Турция отказала России в правовой помощи по делу о гибели 12-летней девочки

Турция ответила отказом на запрос Следственного комитета РФ об оказании международной правовой помощи в расследовании гибели несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой в Бодруме в 2019 году.
Ридус03:55