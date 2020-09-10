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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 11 сентября до 75,53 рубля

Банк России установил на 11 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5274 рубля, что на 54,39 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 12-14 сентября до 74,89 рубля

ТАСС11 сентября в 06:16
Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.ру11 сентября в 12:20
Фонтанка.Ру

Центробанк РФ опустил курсы евро и доллара на 63 копейки

Фонтанка.Ру11 сентября в 06:48
ПРАЙМ

Рубль готовят к развороту: когда настанет время избавляться от валюты

ПРАЙМвчера в 21:21
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфакс11 сентября в 03:28
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском11 сентября в 03:02
РИАМО

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

РИАМО10 сентября в 04:05

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
РИА Новостивчера в 15:52
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Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
РИА Новостивчера в 13:50
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Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ruвчера в 14:23
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUMвчера в 21:34
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ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Кабмин поручил Ростуризму улучшить стимулирование внутреннего туризма

«Ростуризму (З.В. Догузовой), Минфину России (А.Г. Силуанову) до 20 сентября 2020 года внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию механизма стимулирования доступных внутренних туристических поездок в 2020 году», — указывается в документе, опубликованном на сайте правительства.
RT на русскомвчера в 11:34
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