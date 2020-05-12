Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля
Комсомольская правда03:19
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Комментарии
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Общество
Путин провел встречу с главой «Роснефти»
Москва, 12 мая 2020, 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
REGNUM 07:01
Общество
В России на детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки для российских семей.В России всем семьям, которые имеют детей от 3 до 16 лет, выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Kurgan.ru 04:20
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Кино
Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов
В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 04:51
Гаджеты
Длина видеокарты PowerColor 5600 XT ITX составляет 175 мм
Официально представлен графический ускоритель PowerColor Radeon RX 5600 XT ITX, о подготовке которого мы сообщали в апреле.
3DNews 05:37
Путешествия
Турция введет ограничения для туристов из-за коронавируса
Турецкие власти вводят новые ограничения для туристов, въезжающих в страну из других государств.
Рамблер 04:47
Общество
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Коммерсантъ 04:36
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Голикова: 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что 11 регионов России уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 10:27
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
Общество
Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса
Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий.
Lenta.ru 07:15
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
Движок 02:32
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Шоу-бизнес
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Lenta.ru 07:08
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Политика
В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской
Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39
Здоровье
В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых
56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27