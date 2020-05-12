Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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Общество Путин провел встречу с главой «Роснефти» Москва, 12 мая 2020, 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 1

Общество В России на детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки для российских семей.В России всем семьям, которые имеют детей от 3 до 16 лет, выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

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