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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 13 октября до 77,02 рубля

Банк России установил на 13 октября 2020 года официальный курс доллара на уровне 77,0239 рубля, что на 0,45 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 13 октября до 77,02 рубля

ТАСС07:01
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Газета.Ru

Рубль укрепляется к доллару и евро

Газета.Ru9 октября в 03:26
Банки.ру

Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии

Банки.ру9 октября в 12:24
ПРАЙМ

Рубль растет к доллару и стабилен к евро

ПРАЙМ9 октября в 08:13
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября

РИА Новости9 октября в 03:28
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 12—16 октября

Коммерсантъ9 октября в 16:18

После марша пенсионеров в Минске проходят локальные акции протеста

Локальные акции протеста проходят в понедельник вечером в различных районах Минска, после того как силовики применили в отношении участников марша пенсионеров спецсредства, включая светошумовые патроны, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС15:35

Путин постановил создать комиссию Совбеза по вопросам защиты от новых инфекций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, председателем которой назначен зампред Совбеза РФ.
ТАСС15:28

Минздрав Кузбасса проверяет факт признания живого человека умершим от коронавируса

Министерство здравоохранения Кемеровской области организовало служебную проверку в связи с ситуацией в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, где семья похоронила своего родственника, якобы умершего от коронавируса, а потом узнала, что он жив.
ТАСС04:07

Мощный малыш. Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact спешит в Европу

Название указывает на то, что Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact будет иметь компактный корпус с габаритами 90 х 63,9 х 24,2 мм при массе 200 г. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора составит 10 000 мАч мА•ч, при этом корпус получит новую отделку, которая будет также выделять устройство на фоне других моделей линейки.
iXBT.com02:00

ГИБДД продолжает нести потери. По «нетрезвой» статье оформлен глава всеволожского отдела

Начальник отдела ГИБДД по Всеволожскому району Ленинградской области Алексей Рыжов получил протокол по серьёзной административной статье после общения с собственной безопасностью дорожной полиции.
Фонтанка.Ру13:48

Axios: Трамп рассчитывает до выборов договориться с Россией по СНВ-3

Время для новых побед О первом сообщает Axios, отмечая, что Дональд Трамп планирует до выборов договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Газета.Ru14:04

Песков: РФ продолжит помогать Украине решать проблему Донбасса, но вопрос Крыма не стоит

"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью Би-би-си заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.
ТАСС06:24