Мощный малыш. Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact спешит в Европу

Название указывает на то, что Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact будет иметь компактный корпус с габаритами 90 х 63,9 х 24,2 мм при массе 200 г. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора составит 10 000 мАч мА•ч, при этом корпус получит новую отделку, которая будет также выделять устройство на фоне других моделей линейки.