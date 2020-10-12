Локальные акции протеста проходят в понедельник вечером в различных районах Минска, после того как силовики применили в отношении участников марша пенсионеров спецсредства, включая светошумовые патроны, сообщает корреспондент ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, председателем которой назначен зампред Совбеза РФ.
Министерство здравоохранения Кемеровской области организовало служебную проверку в связи с ситуацией в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, где семья похоронила своего родственника, якобы умершего от коронавируса, а потом узнала, что он жив.
Название указывает на то, что Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact будет иметь компактный корпус с габаритами 90 х 63,9 х 24,2 мм при массе 200 г. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора составит 10 000 мАч мА•ч, при этом корпус получит новую отделку, которая будет также выделять устройство на фоне других моделей линейки.
Время для новых побед О первом сообщает Axios, отмечая, что Дональд Трамп планирует до выборов договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью Би-би-си заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.