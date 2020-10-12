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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 13 октября до 77,02 рубля

Банк России установил на 13 октября 2020 года официальный курс доллара на уровне 77,0239 рубля, что на 0,45 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 13 октября до 77,02 рубля

ТАСС07:01
Росбалт

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт03:51
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября

РИА Новости9 октября в 03:28
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 12—16 октября

Коммерсантъ9 октября в 16:18
Банки.ру

Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии

Банки.ру9 октября в 12:24
ПРАЙМ

Рубль растет к доллару и стабилен к евро

ПРАЙМ9 октября в 08:13
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Мэр Кисловодска объяснил перепалку с губернатором из-за дороги к школе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании жестко отчитал мэра Кисловодска Александра Курбатова с использованием грубой лексики, видеозапись опубликовало издание «Блокнот».
Мэр Кисловодска объяснил перепалку с губернатором из-за дороги к школе
РБК11:40

Газизов рассказал о состоянии Кокорина

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина, который из-за травмы пропустил матч 10-го тура с петербургским "Зенитом" (1:1).
Чемпионат12:07

Боррель подтвердил решение Евросоюза ввести санкции из-за Навального

Верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель подтвердил ранее появившуюся информацию, что главы МИД стран Евросоюза договорились о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.
Газета.Ru10:42

Хоакин Бакли технично нокаутировал своего соперника на турнире UFC

Представители UFC назвали этот нокаут самым невероятным за всю историю Американский боец Хоакин Бакли встретился на турнире UFC Fight Night 179 со своим соотечественником Импу Касанганая.
Центральная Служба Новостей04:09

Песков: РФ продолжит помогать Украине решать проблему Донбасса, но вопрос Крыма не стоит

"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью Би-би-си заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.
ТАСС06:24

На необычное осложнение пожаловались пациенты, переболевшие COVID-19

Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что подобные нарушения мыслительной функции фиксировались у переболевших пациентов еще в начале пандемии.
Live2411:28

В Дагестане забросали камнями администрацию района после выборов председателя собрания

Несколько десятков жителей Цунтинского района Дагестана забросали камнями здание администрации муниципального образования, выражая недовольство результатами выборов председателя местного собрания депутатов.
Коммерсантъ12:30