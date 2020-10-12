Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина, который из-за травмы пропустил матч 10-го тура с петербургским "Зенитом" (1:1).
Верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель подтвердил ранее появившуюся информацию, что главы МИД стран Евросоюза договорились о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.
"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью Би-би-си заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.
Несколько десятков жителей Цунтинского района Дагестана забросали камнями здание администрации муниципального образования, выражая недовольство результатами выборов председателя местного собрания депутатов.