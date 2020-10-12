Российские компании активно противостоят Amazon, Apple, Facebook и Google, однако агрессивное поведение глобальных IT-корпораций вынуждает власти актуализировать антимонопольное законодательство РФ, чтобы защитить интересы своих граждан и технологических компаний.
Полного локдауна из-за коронавируса в России не произойдет, потому что в стране выстроена система для борьбы с инфекцией, заявил в понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов одобрило проведение в стране III фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Российского фонда прямых инвестиций.
После встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы 6 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
Изображение просочился в сеть Джон Скарр из Best Buy в Канаде, который поделился изображением упаковки Xbox Series X. Глядя на изображение, упаковка не предлагает много деталей, кроме большого изображения самой консоли и нескольких ключевых функций, таких как SSD-накопитель на 1 ТБ и возможность запускать оружие с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду.
Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял в понедельник решение об ужесточении мер профилактики и сокращения до минимума всех массовых мероприятий.