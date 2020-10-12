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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 13 октября до 77,02 рубля

Банк России установил на 13 октября 2020 года официальный курс доллара на уровне 77,0239 рубля, что на 0,45 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 13 октября до 77,02 рубля

ТАСС07:01
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября

РИА Новости9 октября в 03:28
Интерфакс

Рубль вечером вырос к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти

Интерфакс9 октября в 13:09
Известия

Курс доллара США на Мосбирже опустился ниже 77 рублей

Известия9 октября в 03:35
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 12—16 октября

Коммерсантъ9 октября в 16:18
Газета.Ru

Рубль укрепляется к доллару и евро

Газета.Ru9 октября в 03:26

Эксперты призвали ужесточить в России антимонопольное регулирование IT-компаний

Российские компании активно противостоят Amazon, Apple, Facebook и Google, однако агрессивное поведение глобальных IT-корпораций вынуждает власти актуализировать антимонопольное законодательство РФ, чтобы защитить интересы своих граждан и технологических компаний.
Газета.Ru11:18

Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса

Полного локдауна из-за коронавируса в России не произойдет, потому что в стране выстроена система для борьбы с инфекцией, заявил в понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия07:47

ОАЭ проведут клинические исследования российской вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов одобрило проведение в стране III фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Российского фонда прямых инвестиций.
Газета.Ru09:58

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

После встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы 6 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
ТАСС04:58

В сеть просочилась розничная упаковка Microsoft Xbox Series X

Изображение просочился в сеть Джон Скарр из Best Buy в Канаде, который поделился изображением упаковки Xbox Series X. Глядя на изображение, упаковка не предлагает много деталей, кроме большого изображения самой консоли и нескольких ключевых функций, таких как SSD-накопитель на 1 ТБ и возможность запускать оружие с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду.
Srnsk08:31

В Великобритании объявили о новом ужесточении мер для борьбы с коронавирусом

Выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил о введении новой трехступенчатой системы ограничений, которая будет использоваться на территории Англии.
ТАСС10:47