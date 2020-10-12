В сеть просочилась розничная упаковка Microsoft Xbox Series X

Изображение просочился в сеть Джон Скарр из Best Buy в Канаде, который поделился изображением упаковки Xbox Series X. Глядя на изображение, упаковка не предлагает много деталей, кроме большого изображения самой консоли и нескольких ключевых функций, таких как SSD-накопитель на 1 ТБ и возможность запускать оружие с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду.