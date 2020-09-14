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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 15 сентября до 74,71 рубля

Банк России установил на 15 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,7148 рубля, что на 17,48 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
Подробнее о событии
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США к рублю снизился на 17 коп., евро — почти на 10 коп

Urbc.Ru06:14
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 17 копеек, евро — на 9

Банки.ру06:00
Владивосток-Новости

Банк России понизил курсы доллара и евро

Владивосток-Новости10 сентября в 19:33
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 сентября - 88.5819 руб

АК&М06:19
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 88,5819 руб

Финмаркет05:41
Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 12–14.09.2020

Коммерсантъ18:37
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 15 сентября до 74,71 рубля

ТАСС05:52

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко
Газета.Ru05:29
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал мне: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.
Бомбардир.ру06:23

Ученые нашли признаки жизни на Венере

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение, рассказал РИА Новости источник, знакомый с исследованием.
РИА Новости05:38
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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