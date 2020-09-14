"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.