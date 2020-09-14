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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 15 сентября до 74,71 рубля

Банк России установил на 15 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,7148 рубля, что на 17,48 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 88,5819 руб

Финмаркет01:02
Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 15.09.20

Коммерсантъ18:19
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 15 сентября до 74,71 рубля

ТАССвчера в 05:52
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 14 сентября: 74,7148 руб/доллар США и 88,5819 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 88,58 рубля

Газета.Ruвчера в 05:58
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
66.ru

Рубль дешевеет, банки роняют ставки по вкладам. Куда нести деньги?

66.ru13 сентября в 04:28

В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

В Саратовской области погибла женщина из-за отравления угарным газом

В поселке Осиновском Марксовского района Саратовской области погибла пожилая женщина, предположительно, в результате отравления угарным газом, еще три человека пострадали, включая девочку семи лет.
РБК01:12

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьер12 сентября в 01:33
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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