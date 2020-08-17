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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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Телеканал 360°

Центробанк сообщил о стоимости доллара и евро на 18 августа

Телеканал 360°09:58
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Аргументы и Факты07:35
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 72,9676 руб

Финмаркет05:45
Газета.Ru

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Газета.Ru05:57
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рублей

ТАСС05:53
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 августа в 86.4666 руб

АК&М06:50
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новости06:20

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина отозвала посла в Белоруссии
BFM.ru10:19
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Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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Игра по мотивам «Скотного двора» Джорджа Оруэлла от авторов Reigns выйдет осенью

Разработчики серии Reigns из студии Nerial сообщили, что их новая игра Orwell's Animal Farm, основанная на «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла, выйдет этой осенью Игроки возьмут под свой контроль животных на ферме, выбирая определённую сторону — это в итоге отразится на судьбе всех обитателей.
Игромания.ру09:59

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
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