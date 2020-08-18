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ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки — до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки — до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20
Свободная Пресса

Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о падении рубля

Свободная Пресса05:48
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля

ПРАЙМ05:50
Газета.Ru

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Газета.Ruвчера в 05:57
КП - Беларусь

Евро в обменниках - больше 3 рублей. Спросили у эксперта - почему и что будет дальше

КП - Беларусь11:58

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,9K

Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса

Израильский иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская оценила российскую вакцину от коронавируса.
Piter.tv09:08
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
1,9K

Обнаружен древний щенок, замороженный во льдах 14 тысяч лет назад

Доктор из Северо-Восточного федерального университета Сергей Федоров заявил, что тест ДНК идентифицировал найденные в животе собаки останки, подтвердив, что они принадлежат древнему носорогу, вымершему около 14 тыс лет назад.
Live2411:57

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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