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Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки — до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки — до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Росбалт

Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт06:36
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
Финмаркет

Россия в 2021-2023 гг. выделит МАГАТЭ в рамках сотрудничества около 6,2 млн евро и до 60 млн руб

Финмаркет06:10
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,34 рубля

Газета.Ru05:45
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20

Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей
Коммерсантъ07:00
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Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada, Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран.
РИА Новости08:08
6

Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Газета.Ru07:54
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«Ленком» обратился в прокуратуру для защиты Александры Захаровой

Руководство популярного столичного театра обратилось с заявлением в прокуратуру города Москвы с заявлением о защите чести и достоинства театра, его ведущей актрисы, которых оскорбила одна из жёлтых газет.
Московский Комсомолец07:20
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

После обновления техрегламента Таможенного союза инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских автомобилистов за установленные на крышах их машин багажники в случае, если они не зарегистрированы и не имеют необходимой сертификации.
Discover2402:53
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,7K

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
РИА Новости07:55
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СК проверит историю о женщине, очнувшейся в морге в Курской области

Следователи в Курской области проверяют историю об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в районной больнице, сообщил РИА Новости представитель следственного управления региона.
РИА Новости08:04
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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