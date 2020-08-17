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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль растет в рамках коррекции после существенного ослабления накануне

ПРАЙМ08:43
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,34 рубля

Газета.Ru05:45
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
Финмаркет

Россия в 2021-2023 гг. выделит МАГАТЭ в рамках сотрудничества около 6,2 млн евро и до 60 млн руб

Финмаркет06:10
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
КП - Беларусь

Евро в обменниках - больше 3 рублей. Спросили у эксперта - почему и что будет дальше

КП - Беларусь11:58

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

Постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов привёл слова замглавы МИД России Сергея Рябкова по итогам переговоров со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
RT на русском10:20
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Около 8 тыс. солдат участвуют в учениях уральской танковой дивизии ЦВО

К учению привлекаются около 8 тыс. военнослужащих и более 1 800 единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области.
Доступ102:02
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