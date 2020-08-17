Смотрите также

В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских

В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

Лукашенко заявил о намерении оппозиции запретить русский язык

Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры

Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в Россию

Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех

Певица Полина Гагарина засветила грудь во время танца с Цискаридзе

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

Причиной госпитализации Ефремова был инсульт

В российских автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Лукашенко согласился на новые выборы в Белоруссии

Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность

Двухместная версия истребителя J-20 пятого поколения создана Китаем

Греция и Турция пошли на эскалацию конфликта в море

Дочь Легкоступовой заявила об угрозах от вдовца певицы

Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Как ситуация в Белоруссии и Турции влияет на российский рубль

В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома

Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Россияне не пострадали в ходе мятежа в военной части в Мали

СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге