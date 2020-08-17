Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.