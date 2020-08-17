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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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Росбалт

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт18 августа в 03:50
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля, курс евро составил 87,29 рубля

Финансовая газетавчера в 03:41
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

ТАССвчера в 03:32
News.ru

Доллар снизился до 73,11 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ruвчера в 03:29
Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс18 августа в 03:29
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru18 августа в 03:18
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском18 августа в 03:02

Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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На Mariott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Mariott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории, сообщает Financial Times.
РБК20:44

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUMвчера в 01:20
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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В темпе банка: ЦБ планирует сократить сроки разблокировки счетов

Двукратное ускорение Банк России планирует сократить максимальные сроки реабилитации клиентов, попавших в так называемый черный список, — этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с заинтересованными госорганами, уточнили в ЦБ.
Известия17:01

Демба Ба: «„Арсенал“ не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.
Sports.ruвчера в 11:37

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
Коммерсантъвчера в 03:25
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