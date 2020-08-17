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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Фактывчера в 06:23
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 18 августа: 73,4321 руб/доллар США и 87,3401 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Деловое.ТВ

Официальный курс евро вырос до 86 рублей

Деловое.ТВ15 августа в 14:59
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,34 рубля

Газета.Ruвчера в 05:45
Финмаркет

Россия в 2021-2023 гг. выделит МАГАТЭ в рамках сотрудничества около 6,2 млн евро и до 60 млн руб

Финмаркетвчера в 06:10
Пенза-Пресс

Центробанк установил курс доллара на 18 августа

Пенза-Пресс17 августа в 10:49
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАССвчера в 05:48
КП - Беларусь

Евро в обменниках - больше 3 рублей. Спросили у эксперта - почему и что будет дальше

КП - Беларусьвчера в 11:58

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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Акции Tesla перекуплены, но стоит ли переживать

Другим катализатором роста акций выступает появление на машинах Tesla полноценной функции автопилота (Full Self Driving), успешная презентация которой может способствовать более интенсивному увеличению продаж автомобилей этой марки, чем прогнозируется участниками рынка.
Financial Oneвчера в 09:20