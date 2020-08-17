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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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Телеканал 360°

Центробанк сообщил о стоимости доллара и евро на 18 августа

Телеканал 360°09:58
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Аргументы и Факты07:35
Газета.Ru

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Газета.Ru05:57
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новости06:20
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рублей

ТАСС05:53
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро подорожал на 6

Банки.ру06:00
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,97 рубля

ПРАЙМ04:32

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Интерфакс10:57
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ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Газета.Ru06:39
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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