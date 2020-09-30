«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, защищает от заражения как минимум на полгода.
Как рассказал глава управления Роспотребнадзора по Брянскому региону и главный санитарный врач области Людмила Трапезникова, на территории Брянщины будут строго контролировать соблюдение масочного режима.
Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.