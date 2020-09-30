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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 1 октября до 78,78 рубля

Банк России установил на 1 октября 2020 года официальный курс доллара на уровне 78,7847 рубля, что на 89,98 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

Официальные курсы доллара и евро существенно понижены

Росбалт06:59
Profinance.ru

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:52
Интересант

Официальные курсы доллара и евро ЦБ снизил на 90 и 59 копеек соответственно. Биржевые - все равно меньше

Интересант06:07
Экономика сегодня

Банк России снизил официальный курс доллара на 1 октября

Экономика сегодня05:56
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 1 октября до 78,78 рубля

ТАСС05:52
Банки.ру

Официальный курс доллара понизился на 90 копеек, евро — на 59

Банки.ру05:40
Парламентская газета

Центробанк снизил официальный курс евро на 59 копеек

Парламентская газета06:21

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов
RT на русском04:31
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Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
РИА Новости07:22
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Конфликт в Закавказье перешел в горячую фазу

Конфликт в Закавказье перешел в горячую фазу Армения и Азербайджан в воскресенье вступили в полномасштабные боевые действия по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, оказавшись на пороге новой войны.
Коммерсантъ27 сентября в 16:07
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Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, защищает от заражения как минимум на полгода.
РИА Новости07:32

В Брянской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса

Как рассказал глава управления Роспотребнадзора по Брянскому региону и главный санитарный врач области Людмила Трапезникова, на территории Брянщины будут строго контролировать соблюдение масочного режима.
Брянская улица02:33
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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