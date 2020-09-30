Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, защищает от заражения как минимум на полгода.