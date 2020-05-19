Банк России установил на 20 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 72,3918 рубля, что на 58,8 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил курс доллара на 20 мая до 72,39 рубля

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