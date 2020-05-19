Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 20 мая до 72,39 рубля
Банк России установил на 20 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 72,3918 рубля, что на 58,8 копейки ниже предыдущего показателя.
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Комментарии
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд Павел Прилучный проиграл суд.
Экспресс газета 04:45
Здоровье
Минздрав дал важные советы переболевшим коронавирусом в легкой форме
Главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Галина Иванова дала ряд рекомендаций людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 в легкой форме.
Дни.ру 05:29
Общество
Голикова рассказала о планах по выходу из коронавирусного кризиса
План по выводу страны из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, будет включать в себя некоторые мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, 20 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.
ИА Красная Весна 05:04
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Авто
Skoda остановила поставки Octavia
Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru 18 мая в 11:39
Общество
СК выяснит, почему ветеран шестой год живет в вагончике в Подмосковье
По информации СК, ранее федеральные СМИ сообщили, что Гультяев уже шестой год проживает в строительном вагончике, расположенном недалеко от железной дороги на садовом участке в Одинцовском районе Московской области.
Вечерняя Москва 03:48
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 11:46
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Происшествия
Пятерых коронавирусных больных из Десногорска перевели в Москву
Пятерых выявленных заражённых коронавирусом в Десногорске перевели в медицинские учреждения Москвы.
О чем говорит Смоленск 05:38
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Армия и оружие
Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом
Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
RT на русском 03:17
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.
RT на русском 05:18
Футбол
«Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева
Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.
Волжская коммуна 18 мая в 06:47
Общество
Мишустин назвал число готовых к смягчению ограничений регионов
По данным оперативного штаба на 18 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8 926 – до 290 678.
Rambler News Service 18 мая в 06:30
Авто
В РФ стартовало производство нового кроссовера Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38