Банк России установил на 23 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,4835 рубля, что на 8,9 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил курс доллара на 23 июня до 69,48 рубля

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