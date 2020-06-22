Финансы

ТАССТАССЦБ понизил курс доллара на 23 июня до 69,48 рубля

Банк России установил на 23 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,4835 рубля, что на 8,9 копейки ниже предыдущего показателя.
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Центробанк снизил официальный курс доллара до 69,48 рубля

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Курсы валют ЦБ РФ на 22 июня: 0,0000 руб/доллар США и 0,0000 руб/евро

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ЦБ понизил курс доллара до 69,48 рубля

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Курс доллара: что будет с рублем в июле-августе

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