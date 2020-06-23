Финансы
Экономика сегодняБанк России понизил официальный курс доллара на 24 июня
Американская национальная валюта потеряла 0,6459 копейки и установилась на отметке 68,8376 рубля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центробанка России. Российский регулятор также понизил курс евро: валюта потеряла 0,1453 копейки и составляет 77,6832 рубля.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
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Еще один теннисист с турнира Джоковича заразился коронавирусом
Спорт-Экспресс вчера в 21:31
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Наука
Ученые объяснили влияние коронавируса на обоняние
Исследователи из Британии смогли объяснить, почему во время заражения коронавирусом, у человека пропадает обоняние.
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Газета.Ru 05:06
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Общество
ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой
Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
Политика
Названы главные темы обращения Владимира Путина к нации 23 июня
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, вновь обратится к нации.
Online47.ru 07:01
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Общество
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
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Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Общество
Ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап ходовых испытаний
Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел из Санкт-Петербурга в воды Балтики на заключительный этап ходовых испытаний.
Би-порт 03:30
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Как оказалось, ее бывший гражданский муж Александр Смерфит, являющийся отцом дочери Анджелины, тяжело болен.
Московский Комсомолец вчера в 13:07
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Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК вчера в 11:17
Политика
Болтон рассказал о жестких переговорах Обамы и Путина по Крыму
Бывший президент США Барак Обама призывал Владимира Путина в 2014 года «не идти дальше аннексии Крыма».
Росбалт вчера в 07:49
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Общество
У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак
Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Политика
Адвокат заявила, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing рейса MH17 по ошибке, заявила на слушаниях голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате.
Коммерсантъ 08:21
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса.
Уральский меридиан 07:48
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции
В Сети раскритиковали певицу Веру Брежневу за якобы неженственный вид.
РИА Новости вчера в 22:27
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна вчера в 12:23
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня 02:49
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37