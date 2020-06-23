Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 23 июня до 69,48 рубля
Банк России установил на 23 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,4835 рубля, что на 8,9 копейки ниже предыдущего показателя.
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Происшествия
Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице.
ТАСС 06:57
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
Гаджеты
Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86
Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
ToDay News Ufa 04:58
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Общество
Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет
Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 23 июня в 23:58
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Религия
Опальный схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»
Вечерний курьер 06:10
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:00
Здоровье
В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию
С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
Происшествия
Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
РИА Новости вчера в 11:20
Авто
Появились дебютные фото обновленного Genesis G70 без маскировки
Зарубежный портал Autospy поделился со своими читателями дебютными изображениями модернизированного роскошного седана Genesis G70, который на данный момент публично не дебютировал.
Pnzdrive 04:01
Общество
Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Общество
С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений
В Новосибирской области режим повышенной готовности продлится с 1 июля.
ЧС-ИНФО 06:28
Общество
Названы сроки запуска вакцины от коронавируса в производство
Ранее специалисты назвали сроки, когда в стране может начаться массовая вакцинация граждан от коронавируса.
Утро.ru 07:15
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
Армия и оружие
Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину
Военный считает, что РФ может напасть на дамбу в Херсоне. Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину.
Piter.tv 06:39
Происшествия
Россиянка набросилась с ножом на владельца бара в Италии
Итальянские карабинеры арестовали в Турине гражданку России за нападение с ножом на владельца бара.
РЕН ТВ 23 июня в 15:18
Политика
Песков рассказал о ситуации с открытием границ
Решение об открытии границ для въезда и выезда из России не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российская газета 06:48
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46