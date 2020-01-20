Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 2 копейки, евро — на 10
Банк России установил официальные курсы валют на 23 января. Курс доллара понизился на 2,09 копейки, составив 61,8343 рубля (61,8552 рубля на 22 января). Курс евро снижен на 10,36 копейки до 68,5186 рубля (68,6222 рубля на 22 января).
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Здоровье
Заработали новые правила лечения по полису ОМС
Сланцы В конце прошлого года правительство России утвердило расширенную программу лечения по полису ОМС.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Происшествия
В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок
Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ
Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Космос
Создан генератор кислорода из лунной пыли
Специалисты Европейского центра космических исследований и технологий ESA разработали прототип кислородной фабрики, которая выделяет кислород из лунной пыли.
Наука
Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков
Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Происшествия
На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании
Сообщения о минировании поступили в 30 детских садов в Хабаровске.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Происшествия
У госпитализированных из Пулково пассажиров коронавирус пока не нашли
Пассажиры, госпитализированные по прилету в петербургский аэропорт Пулково, остаются в больнице в стабильном состоянии, сообщили в Минздраве.
Общество
Айсен Николаев работает в Эвено-Бытантайском районе Якутии
Глава республики Айсен Николаев прибыл 22 января в Эвено-Бытантайский район, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Энергетика
Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался
Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Общество
В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров
Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Здоровье
МИД Великобритании рекомендовал воздержаться от поездок в Ухань
Внешнеполитическое ведомство Великобритании рекомендовало своим подданным не посещать китайский город Ухань из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Политика
Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» для США
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Футбол
Моуриньо: «Нам очень не везёт с травмами»
Здоровье
В Южно-Сахалинске проводят медосмотры школьников
С 15 января в образовательных организациях областного центра начались профилактические медицинские осмотры детей 2012, 2013 годов рождения, посещающих детские сады, а также школьников 2006, 2007, 2010 годов рождения.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.