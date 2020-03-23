Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.

Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Армия и оружие Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Политика Путин примет участие в экстренном саммите G20 "26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.

Политика Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.

Общество Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".

Космос К Земле приближается комета Атлас Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Армия и оружие Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Происшествия Польша выдала России совладельца «Зимней вишни» Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.

Общество В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м.

Армия и оружие Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.

Игры Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.