Финансы
Красная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Американский кинопродюсер Берри раскрыл правду о высадке США на Луну в 1969 году
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Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
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Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel
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НОАК приняло на вооружение новый бронеавтомобиль VP22
Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новый бронеавтомобиль повышенной защищенности VP22.
Армия и оружие
Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии
Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Политика
Путин примет участие в экстренном саммите G20
"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Общество
Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции
В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Наука
Коронавирус мог быть занесен из космоса, полагает учёный
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К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Армия и оружие
Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР
Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Общество
В Пензе у второй женщины официально подтвержден коронавирус
Специалистами подтвержден второй случай коронавируса в Пензе. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Происшествия
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»
Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
Гаджеты
Apple поднимает цены на свои гаджеты
Источники подтверждают, что компания Apple начала повышать цены на различные продукты.
Общество
В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит
Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м.
Общество
Сбербанк отказался ограничивать снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных средств в своих банкоматах после соответствующей рекомендации Центробанка.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
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Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx
Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
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Представлен ежегодный рейтинг разработчиков приложений
Представлен ежегодный рейтинг разработчиков приложений Аналитическая компания App Annie назвала победителей ежегодной премии Top Publisher Award — рейтинга наиболее успешных компаний, издающих приложения в мобильном сегменте во всем мире.
Кино
Меган Маркл предложили озвучить героя в «Симпсонах»
Авто
Выявлены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.