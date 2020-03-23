Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

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Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

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Официальный курс доллара на среду снизился до 78,85 рубля

ПРАЙМ06:06
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