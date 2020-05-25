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Культура Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы.