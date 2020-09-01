Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 2 сентября до 73,58 рубля

Банк России установил на 2 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,5849 рубля, что на 21,9 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
Подробнее о событии
Самара-ГИС

Доллар в Самаре можно купить за 74,01 рубля

Самара-ГИС03:00
Интересант

Официальный курс евро на среду вырос до 88,15 рублей. Доллар потерял 22 копейки

Интересант05:34
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро — подорожал на 33

Банки.ру05:30
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 88,15 рублей

ПРАЙМ05:20
Экономика сегодня

ЦБ понизил доллар и повысил евро на 2 сентября

Экономика сегодня06:03
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 2 сентября в размере 88,1547 руб

Финмаркет05:12
Москва 24

Официальный курс евро снизился до 87,83 рубля

Москва 24вчера в 07:16

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Интерфакс05:59
121

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
89

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
4

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
РИА Новости19:03
39

Задержанный в Турции главарь ИГ готовил теракт в Стамбуле

Силы безопасности Турции предотвратили теракт в Стамбуле, организатором которого является один из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), задержанный ранее, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Взгляд.ру05:39
1