"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Силы безопасности Турции предотвратили теракт в Стамбуле, организатором которого является один из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), задержанный ранее, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Вашингтон, 1 сентября 2020, 12:13 — REGNUM Более 50 темнокожих владельцев ресторанов McDonald's в США подали коллективный иск к этой компании, обвинив её в дискриминации при выборе места для ресторанов быстрого питания.