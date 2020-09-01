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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 2 сентября до 73,58 рубля

Банк России установил на 2 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,5849 рубля, что на 21,9 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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Росбалт

Банк России опустил официальный курс доллара и ощутимо поднял евро

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Официальный курс евро снизился до 87,83 рубля

Москва 24вчера в 07:16
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Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро — подорожал на 33

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Официальный курс евро на среду вырос до 88,15 рублей

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 сентября - 88.1547 руб

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ЦБ РФ установил курс евро с 2 сентября в размере 88,1547 руб

Финмаркет05:12
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ЦБ понизил доллар и повысил евро на 2 сентября

Экономика сегодня06:03

Лероса хотят исключить из «Слуги народа» за критику Зеленского

Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» начали сбор подписей за отставку своего коллеги по фракции Гео Лероса, который выступил на первом заседании парламента четвертой сессии с громкими обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Украина.ру08:58

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
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У Головина диагностирована травма подколенного сухожилия

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб "Монако", получил повреждение в матче Чемпионата Франции Игрок не смог продолжить поединок 2 тура против "Меца" и был заменён уже на 16-ой минуте.
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