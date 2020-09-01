Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» начали сбор подписей за отставку своего коллеги по фракции Гео Лероса, который выступил на первом заседании парламента четвертой сессии с громкими обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Nissan представил новый кроссовер Nissan X-Trail Среди изменений еще отмечается появление нового интерфейса в Nissan Connect, где также появилась возможность проекции изображения с экрана смартфона на головное устройство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб "Монако", получил повреждение в матче Чемпионата Франции Игрок не смог продолжить поединок 2 тура против "Меца" и был заменён уже на 16-ой минуте.