Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 2 сентября до 73,58 рубля
Банк России установил на 2 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,5849 рубля, что на 21,9 копейки ниже предыдущего показателя.
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Происшествия
Трое потерпевших по делу Ефремова отказались от компенсации артиста
Трое потерпевших по делу о ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова отказались принять денежную компенсацию от артиста.
RT на русском 07:01
Гаджеты
Представлены Realme X7 и Realme X7 Pro с 65 Вт зарядкой
Realme X7 Pro содержит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.
MobiDevices 06:52
Политика
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
РИА Новости 04:55
Общество
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru 00:44
Футбол
«Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет дома
"Краснодар" первый матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов проведет на своем поле.
РИА Новости 06:20
Общество
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет.
Газета.Ru 00:50
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке
Следователя центрального аппарата Следственного комитета РФ Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в 5 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:49
Общество
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке.
РИА Новости вчера в 19:48
Армия и оружие
«Ростех» высказался по поводу создания истребителя шестого поколения
Индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков высказался по поводу переговоров о создании российского истребителя шестого поколения.
RT на русском 03:19
Шоу-бизнес
Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе лидера группы
Вокалистку российской группы Little Big Софью Таюрскую затравили в соцсетях после новости о разводе лидера группы Ильи Прусикина со своей женой Ириной Смелой, выступающей под псевдонимом Татарка.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Михаил Мишустин и Вениамин Кондратьев посетили КубГУ
Кубань 24 06:33
Происшествия
В Бурятии мужчина отрубил пальцы ребенку из-за сломанного телефона
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает СК РФ.
РИА Новости 05:03
Общество
Назвавшего русский язык клоачным профессора ВШЭ уволили
В конце октября 2019 года Гусейнов высказался о русском языке, написав в Facebook, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru 06:05
Шоу-бизнес
29-летний Эд Ширан впервые стал отцом
Этим летом известный британский музыкант вместе со своей 28-летней женой Черри Сиборн пополнили список счастливых родителей.
Wday.ru 05:20
Политика
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru вчера в 16:02
Авто
Презентован обновленный паркетник Peugeot 3008
В интерьере обновленного Peugeot 3008 красуется последняя версия комплекса i-Cockpit.
Pnzdrive 06:12
Шоу-бизнес
Умер бывший солист группы «Фристайл»
Lenta.ru 05:37
Космос
Компания Toyota и JAXA создали луноход Lunar Cruiser
Токио, 31 августа 2020, 10:21 — REGNUM Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назвали пилотируемый луноход, который они совместно разработали, Lunar Cruiser.
REGNUM вчера в 03:21
Политика
Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран
Ранее страны Балтии первыми в ЕС ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 человек.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Путин назвал необходимые условия для решения актуальных задач
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
РИА Новости 06:35
Политика
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048.
RT на русском 03:32
Политика
Власти Польши разрешат принимать самолёты из России
Польские власти исключили Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 06:49
Культура
Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм Учителя
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр показал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» про смерть музыканта.
Lenta.ru 06:45
Общество
Умер детский писатель Владислав Крапивин
Автор детских произведений «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и «Трое с площади Карронад» Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни, сообщила его невестка Лариса Крапивина.
Ведомости 01:52
Шоу-бизнес
Кэти Перри показала в Сети честное фото спустя 5 дней после родов
Известная певица Кэти Перри опубликовала в Сети фотографию того, как она выглядит через пять дней после родов.
iReactor вчера в 09:35