Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 30 апреля до 73,69 рубля
Банк России установил на 30 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6894 рубля, что на 88,1 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 72,6 копейки, до 80,0488 рубля.
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Кино
Коронавирус изменил правила отбора фильмов на «Оскар»
Организаторы "Оскара" намерены изменить правила отбора фильмов на конкурс в 2021 году в связи с последствиями эпидемии коронавируса, пишет сайт премии.
Ревизор.ру 04:50
Общество
В России введут обязательную регистрацию смартфонов
Как сообщают «Вести.ru» со ссылкой на «Коммерсант», в России вводится обязательная регистрация смартфонов по их заводскому серийному номеру.
SMINEWS в Иванове вчера в 04:51
Хоккей
Коскиранта об уходе из СКА: Пришло время покинуть вашу страну
«Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА, но я решил, что пришло время покинуть вашу страну и двигаться дальше», — сказал Коскиранта, слова которого приводит РИА «Новости».
Нева Спорт 08:45
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru вчера в 01:40
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Российская газета 04:23
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Интернет
Опрос показал долю нашедших информацию о себе в интернете россиян
«В ходе опроса выяснилось, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочёл не видеть в открытом доступе», - отмечают эксперты.
Rambler News Service 07:32
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
После ввода в строй российского газопровода "Северный поток - 2" Украина потеряет возможность транзита газа через ее территорию.
Газета.Ru 06:15
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Политика
В России подготовят общенациональный план восстановления экономики
В России подготовят общенациональный план по восстановлению занятости и экономики.
Lenta.ru 06:08
Общество
Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Здоровье
В Оренбуржье резко снизилось число новых заражений коронавирусом
По данным регионального Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на середину дня 29 апреля было зафиксирован 21 новый случай COVID-19.
56orb.ru 07:32
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире
Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.
Игромания.ру 08:15
Гаджеты
Смарт-часы Amazfit X получили изогнутый дисплей AMOLED и приёмник GPS
Amazfit X — это детище компании Huami, которую поддерживает китайская Xiaomi. Прототип смарт-часов демонстрировался в августе прошлого года.
3DNews 01:19
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
Общество
634 человека заражены коронавирусом во Владимирской области
На сегодняшний день во Владимирской области зарегистрировано 634 случая новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзра.
ГТРК Владимир 05:10
Шоу-бизнес
Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста
Как сообщается, теперь активисты добиваются того, чтобы актера лишили Государственной премии России, а также звания заслуженного артиста Татарстана.
Uznayvse.ru 26 апреля в 18:49
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15