Банк России установил на 30 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6894 рубля, что на 88,1 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 72,6 копейки, до 80,0488 рубля.

ЦБ понизил курс доллара на 30 апреля до 73,69 рубля

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