Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю сократился на 72,42 копейки и составил 86,5011 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Курс доллара снизился на 77,8 копейки и достиг 73,3806 рубля.
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Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
Эхо Москвы 07:07
Здоровье
Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией
Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
Дума ТВ 08:45
Кино
Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом
В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости 08:52
Общество
Audi извинилась за рекламу с держащей банан девочкой
Газета.Ru 10:22
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание.
Российская газета 02:42
Происшествия
В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 09:22
Общество
В России запустили сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса" запустили сервис, который позволяет переводить зарплату на карты всех российских банков, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:46
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов
Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Bimru.ru 03:50
Общество
В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
BFM.ru 10:41
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Технологии
Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука
Важным условием является бережное использование жесткого диска. Также нельзя ронять ноутбук и перегревать его, отметили в Роскачестве.
iReactor 06:48
Футбол
Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» сыграют за выход в АПЛ
Сегодня состоится финал чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Брентфордом». Победитель в следующем сезоне сыграет в АПЛ.
Sports.ru 04:22
Футбол
Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи»
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 09:40
Экономика
Nasdaq взлетел на 1,5% в надежде на сделку Microsoft и TikTok
Фондовый рынок США подтолкнули к росту отчеты ряда крупных компаний, а также ожидания многомиллиардной сделки между Microsoft и TikTok.
REGNUM вчера в 15:36
Политика
Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
У актера Павла Прилучного были отношения с 3 женщинами одновременно
Некоторое время Прилучный крутил роман одновременно с двумя актрисами, будучи еще женатым. Но роман с Прилучным у Франц был недолгим.
iReactor 08:36
Технологии
«Россети Северный Кавказ» рассказали о результатах использования СУПА
По словам начальника службы управления и диагностирования объектов электросетевого хозяйства компании Евгения Загороднюка – координатора СУПА, система управления производственными активами позволяет поддерживать надежность работы электросетевого комплекса макрорегиона.
Newstracker.ru 09:19
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
Газета.Ru 07:38
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
Экономика
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса.
Российская газета 06:35
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии рассказало о первом этапе учений с ВВС и ПВО
Первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в Белоруссии с 4 по 7 августа, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
RT на русском 08:44