Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю сократился на 72,42 копейки и составил 86,5011 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Курс доллара снизился на 77,8 копейки и достиг 73,3806 рубля.
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Курс валют: рубль вырос относительно доллара

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Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

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Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

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Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

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Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

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Рубль днем развернулся вниз, заметно слабеет к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
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Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
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Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом

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Audi извинилась за рекламу с держащей банан девочкой

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Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
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Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
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О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание.
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В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике

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В России запустили сервис для отказа от «зарплатного рабства»

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Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов

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В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России

Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
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Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
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Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» сыграют за выход в АПЛ

Сегодня состоится финал чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Брентфордом». Победитель в следующем сезоне сыграет в АПЛ.
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Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Nasdaq взлетел на 1,5% в надежде на сделку Microsoft и TikTok

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Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

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Некоторое время Прилучный крутил роман одновременно с двумя актрисами, будучи еще женатым. Но роман с Прилучным у Франц был недолгим.
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

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В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Минобороны Белоруссии рассказало о первом этапе учений с ВВС и ПВО

Первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в Белоруссии с 4 по 7 августа, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
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