Официальный курс евро к рублю сократился на 72,42 копейки и составил 86,5011 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Курс доллара снизился на 77,8 копейки и достиг 73,3806 рубля.

Политика Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов. 12

Здоровье Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко. 4

Кино Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly. 1

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции. 390

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой. 163

Общество Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание. 267

Происшествия В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области. 4

Шоу-бизнес Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой. 1

Технологии Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля. 24

Технологии Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука Важным условием является бережное использование жесткого диска. Также нельзя ронять ноутбук и перегревать его, отметили в Роскачестве. 23

Футбол Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» сыграют за выход в АПЛ Сегодня состоится финал чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Брентфордом». Победитель в следующем сезоне сыграет в АПЛ.

Футбол Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи» Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Экономика Nasdaq взлетел на 1,5% в надежде на сделку Microsoft и TikTok Фондовый рынок США подтолкнули к росту отчеты ряда крупных компаний, а также ожидания многомиллиардной сделки между Microsoft и TikTok.

Политика Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко на выборах Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.

Технологии «Россети Северный Кавказ» рассказали о результатах использования СУПА По словам начальника службы управления и диагностирования объектов электросетевого хозяйства компании Евгения Загороднюка – координатора СУПА, система управления производственными активами позволяет поддерживать надежность работы электросетевого комплекса макрорегиона.

Общество В Германии заявили о начале второй волны коронавируса В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи. 120