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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 5 августа до 73,38 рубля

Банк России установил на 5 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 73,3806 рубля, что на 77,8 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:26
Телеканал 360°

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°вчера в 09:11
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМ06:53
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ru07:00
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

Банки.ру07:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркет07:06
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ru06:55
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Известия04:59
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Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нетвчера в 04:14
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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском04:38
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
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«Кокорин повзрослел, стал более мудрым». Вратарь «Сочи» Джанаев — о Ротенберге, «Спартаке» и Евро

Перед матчем против «Спартака» корреспондент Sport24 расспросил основного кипера сочинцев Сослана Джанаева о характере Кокорина, общении с Ротенбергом, связях его команды с «Зенитом» и шансах сборной России на Евро.
Sport24.ru06:30

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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