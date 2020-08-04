Банк России установил на 5 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 73,3806 рубля, что на 77,8 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил курс доллара на 5 августа до 73,38 рубля

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