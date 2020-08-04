Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 5 августа до 73,38 рубля
Банк России установил на 5 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 73,3806 рубля, что на 77,8 копейки ниже предыдущего показателя.
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Происшествия
Не менее шести человек погибли в результате взрыва в бейрутском порту
Российская газета 13:05
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Армия и оружие
Белоруссия проводит учения ВВС с привлечением ПВО
Народные новости 13:09
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Футбол
Серия А признала Дибалу лучшим игроком прошлого сезона
Лучшим вратарем прошлого сезона Серии А признан Войцех Щенсны («Ювентус»), лучшим защитником — Стефан де Врей («Интер»), лучшим полузащитником —Алехандро Гомес («Аталанта»), лучшим нападающим — Чиро Иммобиле («Лацио»), а лучшим молодым игроком — Деян Кулусевски («Парма»).
Metaratings 10:46
Общество
В пяти регионах России зафиксировано повышенное облучение радоном
При попадании радона в легкие человека, радиоактивное излучение может повредить клетки и повысить вероятность развития онкологических заболеваний.
Новые Известия 02:56
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Политика
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru 06:57
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Здоровье
В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса
Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Политика
Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»
«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ 11:31
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Политика
Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты
Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
ИА Красная Весна 06:51
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Авто
Zagato IsoRivolta GTZ дебютирует осенью
Общая концепция автомобиля остается неизменной – стильный кузов, разработанный Zagato, и большой американский двигатель под капотом.
Про Кроссоверы 04:59
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Актуальные Новости 08:47
Футбол
Барриос назвал Семака человеком с большой буквы
Барриос отметил, что плюсом Семака является огромный игровой опыт, в том числе в ПСЖ.
RT на русском 11:20
Общество
Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
Рамблер вчера в 05:13
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.
Цензуры.Нет 02:41