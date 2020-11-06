В Румынии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 10 260, до 287 062, всего с начала пандемии умерли 7663 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.