Новые нанотела являются наиболее эффективными среди терапевтических антител-кандидатов против SARS-CoV-2 и в сотни и тысячи раз более действенны, чем другие нанотела лам, обнаруженных с помощью метода фагового дисплея.
Новую инфекционную больницу близ парка индустриальных инноваций в поселке Малая Сосновка возглавит Михаил Вербитский из ОКБ № 3, а его заместителем будет Елена Лебедева из ГКБ № 8. Эти больницы первыми начали работать с "ковидными" пациентами, сообщила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
Исходя из последних событий, глава Азербайджана Ильхам Алиев обратился к премьер-министру Армении Николе Пашиняну с просьбой предоставить график вывода их войска из Ланчина, Кяльбаджара и Агдамского района.
Владислав Шапша поручил министерству здравоохранения области и всем заинтересованным структурам оказывать всестороннюю помощь лечебно-профилактическим учреждениям региона с целью организации своевременного и качественного медицинского обслуживания населения в сложившейся ситуации.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 10 260, до 287 062, всего с начала пандемии умерли 7663 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Американские каналы MSNBC, CNBC, CBS, NBC и ABC прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова ложными и бездоказательными.