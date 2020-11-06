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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 7-9 ноября до 77,19 рубля

Росбалт
ПРАЙМ
ФАН
Вестник Кавказа
Газета.Ru
Daily Moscow
Аргументы и Факты
РИА Новости
Банк России установил на 7-9 ноября официальный курс доллара на уровне 77,1875 рубля, что на 1 рубль 26,84 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 77,19 рубля

Аргументы и Факты06:08
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Рубль снижается перед выходными

ПРАЙМ06:56
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 7-9 ноября до 77,19 рубля

ТАСС04:58
Газета.Ru

Курс евро снизился на 77 копеек

Газета.Ru05:13
Банки.ру

Официальный курс доллара понизился на 1,3 рубля, евро — на 0,8 рубля

Банки.ру05:13
BFM.ru

ЦБ понизил курс доллара на выходные

BFM.ru05:06
Росбалт

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт05:17

Получено новое эффективное лекарство против коронавируса

Новые нанотела являются наиболее эффективными среди терапевтических антител-кандидатов против SARS-CoV-2 и в сотни и тысячи раз более действенны, чем другие нанотела лам, обнаруженных с помощью метода фагового дисплея.
Lenta.ru04:56

Новую инфекционную больницу в Челябинске возглавят врачи из первых «ковидариев» области

Новую инфекционную больницу близ парка индустриальных инноваций в поселке Малая Сосновка возглавит Михаил Вербитский из ОКБ № 3, а его заместителем будет Елена Лебедева из ГКБ № 8. Эти больницы первыми начали работать с "ковидными" пациентами, сообщила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
Европейско-Азиатские новости06:30

Азербайджан обвинил РФ в военной помощи Армении

Исходя из последних событий, глава Азербайджана Ильхам Алиев обратился к премьер-министру Армении Николе Пашиняну с просьбой предоставить график вывода их войска из Ланчина, Кяльбаджара и Агдамского района.
Что происходит01:12

В медицинские организации Калужской области направят дополнительный автотранспорт

Владислав Шапша поручил министерству здравоохранения области и всем заинтересованным структурам оказывать всестороннюю помощь лечебно-профилактическим учреждениям региона с целью организации своевременного и качественного медицинского обслуживания населения в сложившейся ситуации.
Весть (Калужская область)03:01

В Румынии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 10 260, до 287 062, всего с начала пандемии умерли 7663 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
РИА Новости07:00

Суд назначил принудительное лечение захватившему заложников в Альфа-банке в Москве

Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение жителю Санкт-Петербурга Алексею Барышникову, который захватил заложников в офисе Альфа-банка в Москве весной 2020 года.
ТАСС05:45

Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

Американские каналы MSNBC, CNBC, CBS, NBC и ABC прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова ложными и бездоказательными.
Ведомости03:22