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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 9 октября до 77,92 рубля

Банк России установил на 9 октября 2020 года официальный курс доллара на уровне 77,9157 рубля, что на 17,64 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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Москва 24

Курс евро уменьшился до 91,7 рубля

Москва 2408:40
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 13 коп

Urbc.Ru07:57
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 91,7 рубля

Газета.Ru07:44
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 9 октября до 77,92 рубля

ТАСС07:42
Моя Москва.онлайн

Официальный курс евро на пятницу снизился на 11 копеек

Моя Москва.онлайн08:56
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 11 копеек

Банки.ру07:40
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 08—09 октября

Коммерсантъвчера в 13:49

Японцы о российской ракете «Циркон»: Плакала американская система ПРО

«Поскольку существующие системы противоракетной обороны практически не могут противостоять гиперзвуковым ракетам, для России такое оружие становится эффективным средством сдерживания США, занятых созданием системы ПРО в мировых масштабах», — отмечает японская компания.
Японцы о российской ракете «Циркон»: Плакала американская система ПРО
Евразия Daily04:57

В Epic Games Store началась раздача ABZU и Rising Storm 2: Vietnam

В магазине Epic Games началась свежая раздача — до 15 октября здесь можно бесплатно забрать ещё две игры: ABZU — подводное приключение, которое погружает игроков в красочный океан, полный тайн, ярких цветов и живых существ; Rising Storm 2: Vietnam — тактический шутер о войне во Вьетнаме.
Игромания.ру11:03

МВД усомнилось в сведениях Навального о «минировании» аэропорта Омска

Позже, 26 августа, издание Znak.com сообщило со ссылкой на ведущего специалиста по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галину Гавришу, что в аэропорту Омска проводилась эвакуация из-за сообщений о минировании.
РБК10:09

Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением Алексея Навального, войдут девять имен россиян, сообщила французская газета Le Monde без ссылок на источники.
РБК14:53

В «красной зоне» Ленобласти снова открываются кинотеатры

Выборгский район Ленинградской области продолжает оставаться в "красной" зоне, но с 8 октября вновь разрешается деятельность кинотеатров, при условии использования масок и 50% заполнении зала.
Газета Выборг он-лайн13:04

Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента

Неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании, сообщается на сайте законодательного органа королевства.
РИА Новости15:36

Севастополь и Крым получат 5 млрд рублей на объекты водоснабжения

"Сегодня на заседании правительства выделим республике Крым и городу Севастополь почти 5 миллиардов рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также на разработку дополнительных скважин", - сказал Мишустин.
Новый Севастополь06:19