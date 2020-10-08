В Epic Games Store началась раздача ABZU и Rising Storm 2: Vietnam

В магазине Epic Games началась свежая раздача — до 15 октября здесь можно бесплатно забрать ещё две игры: ABZU — подводное приключение, которое погружает игроков в красочный океан, полный тайн, ярких цветов и живых существ; Rising Storm 2: Vietnam — тактический шутер о войне во Вьетнаме.