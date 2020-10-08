«Поскольку существующие системы противоракетной обороны практически не могут противостоять гиперзвуковым ракетам, для России такое оружие становится эффективным средством сдерживания США, занятых созданием системы ПРО в мировых масштабах», — отмечает японская компания.
В магазине Epic Games началась свежая раздача — до 15 октября здесь можно бесплатно забрать ещё две игры: ABZU — подводное приключение, которое погружает игроков в красочный океан, полный тайн, ярких цветов и живых существ; Rising Storm 2: Vietnam — тактический шутер о войне во Вьетнаме.
Позже, 26 августа, издание Znak.com сообщило со ссылкой на ведущего специалиста по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галину Гавришу, что в аэропорту Омска проводилась эвакуация из-за сообщений о минировании.
В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением Алексея Навального, войдут девять имен россиян, сообщила французская газета Le Monde без ссылок на источники.
Неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании, сообщается на сайте законодательного органа королевства.
"Сегодня на заседании правительства выделим республике Крым и городу Севастополь почти 5 миллиардов рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также на разработку дополнительных скважин", - сказал Мишустин.