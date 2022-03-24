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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 25 марта более чем на 7 рублей

Банк России установил на 25 марта 2022 года официальный курс доллара на уровне 96,0458 рубля, что на 7 рублей 11,6 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС
По данным на 17:15 мск, курс доллара на Московской бирже снижался на 1,38%, до 96,39 рубля, курс евро находился на уровне 105,8 рубля (-2,05%).
ТАСС
Курс евро впервые превысил сторублевую отметку 28 февраля.
Московский Комсомолец
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости

Подробнее о событии

Банк России понизил курсы доллара и евро на 25 марта
Экономика сегодня10:44
Центробанк России понизил курсы доллара и евро на 25 марта 2022 года более чем на 7 рублей
Комсомольская правда10:40
Официальные курсы доллара и евро снизились более чем на 7 рублей
Профиль10:27
Банк РФ опустил курс доллара ниже 100 рублей
Росбалт10:48
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
ЦБ понизил курсы доллара и евро на 25 марта более чем на 7 рублей
ТАСС10:27
Официальный курс доллара на четверг составил 103,16 руб, евро — 113,26 рубля
РИА Новостивчера в 10:45
Курс доллара снизился до 104 рублей
Взгляд.ру21 марта в 12:59

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