Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что не видит возможности перевести расчеты за российский газ в рубли, как этого требует президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, оказании гуманитарной помощи, обеспечении безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях.
Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь назвал ложью утверждения официальных лиц США о том, что РФ заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине и китайская сторона выразила молчаливое согласие.