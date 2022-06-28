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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 29 июня

Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро на четверг, 30 июня.
Экономика сегодня
Курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации, составил 51 рубль и 15 копеек, что на 1,81 рубля ниже предыдущего показателя.
Московский Комсомолец
На старте торгов Мосбиржи стоимость доллара упала на 2,5 коп. и составила 53,36 руб.
ФАН
Курс евро впервые превысил сторублевую отметку 28 февраля.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 2 руб
Urbc.Ru00:23
Центробанк снизил курс доллара на 30 июня
Телеканал 360°вчера в 11:37
Банк России с 29 июня опустил курсы евро и доллара США
Евразия Dailyвчера в 02:25
ЦБ в очередной раз резко понизил официальный курс доллара
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Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
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Московский Комсомолецвчера в 10:18
Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на 29 июня
ФАН28 июня в 09:56

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