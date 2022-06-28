Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, правительству которого парламент вынес вотум недоверия, заявил, что лично не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов с территории государства, передает BTA.
Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала".
Украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов считает, что европейские страны бросили Литву один на один разрешать с Россией спорную ситуацию по ограничению транзита товаров в Калининградскую область.