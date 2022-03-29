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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 30 марта до 86,28 руб. и 96,01 руб

Центробанк (ЦБ) России установил на завтра, 30 марта, официальный курс доллара на уровне 86,2843 руб., что на 7,4282 руб. ниже вчерашнего уровня.
Коммерсантъ
Курс евро на минимуме во вторник снижался до 92,1 рубля.
Forbes
Российская валюта, тем временем, дорожает седьмой торговый день подряд.
The Moscow Post
Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Ведомости

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