Финансы

News.ruNews.ruЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 24 июня, снизился на 14,53 копейки, курс доллара — на 64,59 копейки. Как следует из данных Банка России, курс доллара на 24 июня установлен на отметке 68,8376 рубля, курс евро — на отметке 77,6832 рубля.
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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня

News.ru11:18

Официальный курс доллара ощутимо снизился, евро потерял меньше

Росбалт07:08

Рубль уверенно растет к доллару и евро на возвращении аппетита к риску

ПРАЙМ06:25

Курс валют от Центробанка: в среду доллар и евро станут дешевле

Свободная Пресса05:59

Официальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15

Банки.ру06:00

ЦБ понизил курс доллара на 24 июня до 68,84 рубля

ТАСС06:18

ЦБ РФ установил курс евро с 24 июня в размере 77,6832 руб

Финмаркет05:46
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

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Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
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Автоспорт

В трансляциях Формулы 1 появится новая графика

В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.
Autosport.com.ru 04:05
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

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Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пособий в размере 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
РБК 12:44
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Политика

Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться в президенты РФ

Президент России Владимир Путин допустил, что снова будет баллотироваться на пост главы РФ.
Аргументы и Факты 21 июня в 08:06
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Общество

Стало известно об изменении системы «все включено» в Турции

Ранее стало известно, что Россия может открыть международное авиасообщение с середины июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.
Lenta.ru 11:15
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Футбол

Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»

Российская газета 12:15
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
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Футбол

Сергей Семак: Игра с ЦСКА давно закончилась. Готовимся к следующему матчу

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его подопечные готовятся к матчу 24-го тура РПЛ.
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Политика

Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 05:38
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Политика

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович

Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
HotGeo вчера в 05:50
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Политика

Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни

После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
Российская газета 11:11
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Общество

В Саратовской области открываются пляжи и фитнес-центры

Регион 64 11:28
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Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Власти Финляндии откроют границы с несколькими странами

Власти Финляндии приняли решение о снятии ряда введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Происшествия

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
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Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
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