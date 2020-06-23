Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 24 июня

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 24 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Суд признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением всех ранее полученных государственных наград.
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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