Финансы
News.ruЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 24 июня, снизился на 14,53 копейки, курс доллара — на 64,59 копейки. Как следует из данных Банка России, курс доллара на 24 июня установлен на отметке 68,8376 рубля, курс евро — на отметке 77,6832 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Evo-rus.com 03:45
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Биатлон
Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт 13:39
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Футбол
«Лестер» и «Брайтон» не выявили победителя в матче АПЛ
Чемпионат 14:55
Авто
Opel Mokka нового поколения впервые показали на видео
Основой для нового поколения Opel Mokka станет универсальная платформа CMP (Common Modular Platform), концерна PSA Peugeot Citroen (у французских моделей она называется EMP1).
5 колесо вчера в 09:10
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Lenta.ru 13:25
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Общество
Российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых
С 1 июля регионы смогут на свое усмотрение вводить налоговый режим для этой категории граждан.
ТагилСити.ру 11:24
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Газета The Economic Times подчеркивает, что индийская сторона решила надавить на Россию, чтобы ускорить поставки: поставки ЗРК в Индию якобы объединили с поставками в другие страны.
Lenta.ru 09:16
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК 10:42
Кино
Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить
Мойка78 21 июня в 20:59
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 14:49
Политика
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости вчера в 03:43
Армия и оружие
Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга» НАТО
Инцидент, который произошёл между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море, является доказательством «смерти мозга» НАТО.
RT на русском вчера в 17:10
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
Футбол
Агент Вагнера Лава назвал причины перехода форварда в «Кайрат»
РИА Новости 14:59
Политика
Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы с угрозой голода.
Известия 14:11
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия 11:58
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru вчера в 09:07
Футбол
Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин
«Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным.
Спорт-Экспресс 11:05