Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 24 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 24 июня

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