Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 24 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 24 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
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