Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 24 июня

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 24 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня

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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 24 июня

9111.ru08:02

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Курс валют на 24 июня: доллар и евро упадут в цене

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Курсы валют на сегодня, 23 июня 2020 года

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Курсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
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СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

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В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

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Китай произвёл во вторник успешный запуск на орбиту спутника Beidou-3GEO3, 55-го по счёту в спутниковом созвездии Beidou, завершив создание глобальной навигационной системы.
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Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
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