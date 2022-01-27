ТАССЦБ понизил на 28 января курс евро до 88,47 рубляБанк России установил на 28 января 2022 года официальный курс доллара на уровне 78,947 рубля, который практически не изменился по сравнению с предыдущим показателем.ТАССКурс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (0,65%).SIA.ruКурс евро на открытии потерял 12 копеек и составлял 89,29 рубля.Свободная ПрессаСоединенные Штаты заявили, что выбрали дипломатический путь для удовлетворения масштабных требований России в Восточной Европе.Profinance.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииОфициальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек, до 88,47 рубляРИА Новости05:35ЦБ повысил курс доллара США и понизил курс евро с 28 январяЕвразия Daily06:00Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 68 копUrbc.Ru05:42Курсы валют ЦБ РФ на 27 января: 78,9470 руб/доллар США и 88,4680 руб/евроSIA.ru06:00Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юанюProfinance.ru05:34ЦБ понизил на 28 января курс евро до 88,47 рубляТАСС05:28ЦБ РФ повысил курс доллара на 30 копеекStolica58.ru22:00Показать ещёОценить4Поделиться