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ЦБ понизил на 28 января курс евро до 88,47 рубля

Банк России установил на 28 января 2022 года официальный курс доллара на уровне 78,947 рубля, который практически не изменился по сравнению с предыдущим показателем.
ТАСС
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (0,65%).
SIA.ru
Курс евро на открытии потерял 12 копеек и составлял 89,29 рубля.
Свободная Пресса
Соединенные Штаты заявили, что выбрали дипломатический путь для удовлетворения масштабных требований России в Восточной Европе.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек, до 88,47 рубля
РИА Новости05:35
ЦБ повысил курс доллара США и понизил курс евро с 28 января
Евразия Daily06:00
Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 68 коп
Urbc.Ru05:42
Курсы валют ЦБ РФ на 27 января: 78,9470 руб/доллар США и 88,4680 руб/евро
SIA.ru06:00
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Profinance.ru05:34
ЦБ понизил на 28 января курс евро до 88,47 рубля
ТАСС05:28
ЦБ РФ повысил курс доллара на 30 копеек
Stolica58.ru22:00

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